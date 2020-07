No Zanaga, Diego critica fechamento do Posto 10

O ex-prefeito de Americana Diego de Nadai (PSD) foi ao bairro Antonio Zanaga na manhã desta terça-feira e criticou o fechamento do posto de saúde conhecido como Postinho 10. “Estou vendo aqui o fechamento e o abandono do postinho”, disse.

No vídeo, Diego afirma que o postinho atendia centenas de pessoas e que agora as pessoas, em especial idosos, precisam caminhar cerca de dois quilômetros para poder ser atendidos no posto 13.

Se direcionando ao prefeito Omar Najar (MDB), Diego fala- “Este é o debate que queremos fazer com vocês e com a população da cidade. Porque fechou aqui e porque judiar tanto da população?”.