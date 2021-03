NO: WMorais ataca o Meio Ambiente de Leitinho

O vereador Wagner Morais (PSDB) bateu duro na questão do Meio Ambiente em Nova Odessa e criticou a gestão do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). Durante a sessão anterior da Câmara, o parlamentar cobrou mais fiscalização do setor à poluição de empresas e queimadas que estariam ocorrendo no perímetro urbano.

Morais disse que obteve resposta da Agência Ambiental Cetesb de que não houve protocolo de reclamações e seria competência do município fiscalizar queimadas clandestinas. “Sou representante da população e não de empresa que polui o meio ambiente. Não tenho rabo preso com ninguém”, acrescentou o vereador.

Através de requerimentos, Morais tem questionado a Administração sobre ações de fiscalização contra empresas que estariam emitindo poluentes acima dos padrões permitidos em alguns bairros. O vereador tucano também se disse “assombrado” a situação nesses dois meses de novo governo. “Acorda ou deixa a cadeira pra outro trabalhar”, disparou.

No uso da tribuna livre, Morais afirmou não saber quem comanda a pasta ou quais são os fiscais do setor. “Eu não sei nem quem é o secretário (do Meio Ambiente). Se aparecer a cara dele aqui não sei quem é esse camarada”, ponderou. As considerações todas foram ditas na frente do prefeito Leitinho, que fez uma rápida visita aos vereadores na sessão.

Segundo Morais, é preciso empenho para que a cidade mantenha o status de ‘Paraíso do Verde’. “Que seja uma Nova Odessa de verdade e não mentirinhas”, completou. O vereador ainda defendeu feitos ambientais e de saneamento obtidos pela gestão do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB), governo do qual fez parte durante oito anos.