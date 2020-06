No Twitter, Doria detona gestão de Weintraub

O Governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB), usou sua conta no Twitter pra criticar a gestão do ex-ministro da educação Abraham Weintraub.

Dória chamou Weintraub de “pior ministro da educação do Brasil” e ainda afirmou que a incompetência do ex-ministro significou anos de atraso na pasta. Veja a publicação:

O pior Ministro da Educação do Brasil se preocupou mais em ofender do que educar. Misto de ideologia e incompetência, a gestão de Weintraub no MEC significou anos de atraso em uma das áreas mais sensíveis para o futuro do País. Vergonhoso. — João Doria (@jdoriajr) June 18, 2020

Já Weintraub, também no Twitter, afirmou que está saindo do Brasil, não quer briga e “quer paz”.