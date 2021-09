No topo, Tigre vence Mogi em casa

O Rio Branco vingou a única derrota sofrida no Campeonato e venceu Mogi Mirim por 2 a 0. O primeiro gol saiu logo aos 13 minutos de jogo, dos pés de João Celeri, camisa 9 do Tigre. Primeiro tempo bastante movimentado, com várias chances de gol e um pênalti claro não marcado pela arbitragem, em cima de Rodrigo Pelé.

Segundo tempo Professor Bira Arruda tira Cristiano e coloca Crepaldi, sai Pelé para entrada de Vitinho no ataque. Com o jogo mais truncado, Mogi conseguiu uma jogada pela linha de fundo e colocou uma bola na trave. O lance mexeu com a equipe que avançou e com Rodney, marcou o segundo e fechou o Placar!

Tigre vai a 14 pontos na tabela e enfrenta o Independente de Limeira, novamente em casa, no próximo Domingo, dia 19 as 10:00hrs.