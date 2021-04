No sufoco e no último lance, Palmeiras vence na estreia

No sufoco e com muita emoção. O Palmeiras iniciou a defesa de seu título na Copa Libertadores com uma vitória suada na noite desta quarta-feira. No Estádio Monumental de Lima, após ceder o empate ao Universitario, o time alviverde contou com gol de Renan nos acréscimos para ganhar por 3 a 2.

Com o resultado, o Palmeiras marca seus primeiros três pontos e lidera o equilibrado Grupo A da Copa Libertadores, enquanto o Universitario fica na lanterna. Em Quito, também nesta quarta-feira, Independiente del Valle- que havia eliminado o Grêmio na pré Libertadores- e Defensa y Justicia empataram por 1 a 1.

Às 20 horas (de Brasília) de sexta, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pela Copa Libertadores, às 21h30 de terça, o adversário será o Independiente del Valle, no Allianz Parque.