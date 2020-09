NO: Sebrae promove rodada de negócios virtual

Vendedores e compradores se reunirão no próximo dia 10, a partir das 13h30, em um encontro virtual com objetivo de alavancar negócios. A Rodada de Negócios Multissetorial é uma iniciativa do Sebrae em parceria com o Sebrae Aqui Nova Odessa e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/smLV5aDXJqmFstiN6.

De acordo com os organizadores, o evento será realizado em uma sala de reunião online, na qual empresas compradoras permanecerão fixas e as vendedoras terão até dez minutos cada uma para apresentar seus produtos e serviços. Durante as rodadas, os participantes poderão ainda compartilhar catálogos, informações sobre a empresa e folders.

Os links de inscrição e acesso ao evento serão disponibilizados aos participantes após a efetivação do cadastro. Para mais informações, entre em contato com o Sebrae Aqui pelo telefone pelo telefone 19 3013-3700 ou e-mail [email protected]