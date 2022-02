NO. Sebrae Aqui tem curso gratuito ‘Empreenda Rápido Primeiros Passos’

O posto do Sebrae Aqui Nova Odessa ainda está recebendo inscrições para o curso gratuito “Empreenda Rápido: Primeiros Passos”, promovido em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, de forma presencial, na sede da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa). Direcionado a pessoas físicas, trata-se de mais uma oportunidade para o microempreendedor e o autônomo se capacitarem e, também, para quem deseja iniciar um negócio em 2022.

Será uma semana – 21 a 25 de fevereiro, das 14h às 18h – de imersão em capacitação visando ajudar os futuros empreendedores na gestão do seu negócio. “O programa gratuito contempla tanto aqueles que querem empreender, ou seja, abrir o próprio negócio, como também às pessoas que já começaram um empreendimento, mas ainda não se formalizaram”, disse o secretário de Desenvolvimento, Samuel Marin.

O curso, que tem vagas limitadas, prevê cinco encontros com um tema diferente em cada um deles: Empreendedorismo, Ideia de Negócio, Marketing, Finanças e Formalização. Essa capacitação, gratuita e presencial, faz parte do Programa Empreenda Rápido e certificará os participantes que comparecerem em, pelo menos, quatro encontros.

“O Empreenda Rápido: Primeiros Passos é voltado tanto para as pessoas que planejam a abertura do próprio negócio e, também, para quem já tem empresa aberta e busca orientação para organizar o empreendimento. Quem ainda não tem empresa e deseja empreender, pode se inscrever para adquirir orientações sobre comportamento empreendedor, categorias de empresas e os meios de se formalizar. Já quem é empresário formalizado pode se inscrever para obter dicas de como organizar seu negócio”, disse a agente de atendimento Michelini Alves Silvestrini.

As inscrições podem ser feitas por meio do Sebrae Aqui Nova Odessa através do telefone (19) 3484-1551 ou WhatsApp (19) 3484-1550. Também estão disponíveis pelo link (hhttps://bit.ly/DESCOMPLIQUE_PESSOA_FÍSICA) até as 10h do dia 11 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]

O posto do Sebrae Aqui Nova Odessa funciona no mesmo espaço da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), localizada na Rua 15 de Novembro, nº 685, no Centro.