NO: Prefeitura entrega mais 737 cestas básicas

Mais 737 cestas básicas foram entregues nesta sexta-feira (28) pela Prefeitura de Nova Odessa a famílias em situação de vulnerabilidade social provisória por conta da pandemia de coronavírus. A distribuição dos kits alimentícios ocorreu no Clube da Melhor Idade, no Centro da cidade, e contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Voluntários do município e do Departamento de Trânsito.

Foi a 12ª entrega em quatro meses, dentro da ação emergencial “Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade”, lançada por determinação do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza para amparar pessoas que tiveram a renda familiar comprometida em função da crise. A anterior ocorreu no dia 7, quando 570 famílias foram beneficiadas.

De acordo com o Fundo Social de Solidariedade, as cestas repassadas nesta sexta-feira às famílias novaodessenses foram doadas por pessoas físicas e empresas estabelecidas na cidade. A ação emergencial é coordenada pela Diretoria de Gestão Social e Cidadania, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Gestão Social.

“A cada entrega, sentimos que estamos conseguindo, de alguma forma, amenizar a angústia de pais e mães de família que estão com a renda comprometida em função dessa crise sanitária. Agradeço a todos que estão doando e nos ajudando a amparar essas famílias”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza.

A ação emergencial teve início em abril e já entregou milhares de kits com alimentos a famílias que comprovam estar em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. A iniciativa tem sido realizada por meio de gestos solidários de moradores e empresários e da compra de cestas básicas com recursos próprios da Administração Municipal.