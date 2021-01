NO: Pref. promove atividades na Campanha ‘Janeiro Branco’

Buscando difundir o conhecimento em relação à saúde mental, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta semana atividades relacionadas à Campanha “Janeiro Branco”, movimento iniciado em 2014 na cidade de Uberlândia/MG, por iniciativa do psicólogo Leonardo Abrahão. O “Janeiro Branco” tem por objetivos a psicoeducação da população e contribuir com a disseminação mundial de uma cultura de saúde mental.

Ao longo da semana, estão previstos palestras e o plantio de uma muda de ipê branco em frente à Prefeitura, com a participação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). “A ideia é aproveitar a simbologia do início de todo ano, e da ‘folha em branco’, para inspirar as pessoas a (re)pensarem sobre os sentidos e os propósitos das suas existências individuais e coletivas”, comentou a coordenadora do CAPS, Marina Foureaux Barbosa.

A abertura das atividades da semana acontece nesta terça-feira (26/01), a partir das 9h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) I, na Avenida Carlos Botelho, nº 3, no Centro. Em seguida, às 11h, é a vez da Unidade Básica de Saúde II, na Rua São Paulo, nº 65, no Jardim São Jorge. A programação continua nos dias seguintes nas demais UBSs da cidade.

O secretário municipal de Saúde, Dr Nivaldo Luís Rodrigues, afirmou que “campanhas como essa são de extrema importância para divulgar o trabalho desenvolvido pelo CAPS e a difundir o conhecimento sobre a saúde mental” na cidade.

“É preciso disseminar cada vez mais o conhecimento acerca do tema e, para isso, o CAPS mobilizará a Rede Municipal de Saúde para que possamos alcançar um público cada vez maior, sensibilizando usuários, servidores e a comunidade em geral, a Campanha visa mostrar às pessoas a necessidade cada vez maior de se tratar assuntos ligados ao psicológico do ser humano”, afirma Nivaldo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Dia 26/01

9h – Unidade Básica de Saúde I – Avenida Carlos Botelho, nº 03, Centro

11h – Unidade Básica de Saúde II – Rua São Paulo, nº 65, Jardim São Jorge

Dia 27/01

7h30 – Unidade Básica de Saúde III – Rua Sigesmundo Anderman, nº 731, Jardim São Manoel

9h – Unidade Básica de Saúde V – Rua das Imbuias, nº 355, Jardim Alvorada

Dia 28/01

9h – Unidade Básica de Saúde IV – Rua Louis Francescon, nº 65, Jardim São Francisco

11h – Unidade Básica de Saúde VI – Rua Aurélia de Paula Belinatti, nº 69, Jardim Marajoara

Dia 29/01

9h – Plantio de Ipê Branco, alusivo à campanha “Janeiro Branco” – Prefeitura de Nova Odessa – avenida João Pessoa, nº 777, Centro