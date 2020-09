NO: Pref. entrega mais 610 cestas básicas

A Prefeitura de Nova Odessa, numa ação coordenada pela Diretoria de Cidadania e Gestão Social e o Fundo Social de Solidariedade, entregou mais 610 cestas básicas nesta sexta-feira (4) a famílias com a renda comprometida por conta da crise provocada pelo novo coronavírus. Foi a 13ª distribuição de alimentos desde o início da pandemia. A iniciativa faz parte da ação emergencial “Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade”, lançada em março por determinação do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza.

A entrega dos kits, obtidos por meio de doações de empresas e pessoas físicas, ocorreu no Clube da Melhor Idade, que fica no Centro da cidade, e contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Voluntários do município e do Departamento de Trânsito. As entregas anteriores foram realizadas nos dias 7 (570 cestas) e 28 de agosto (737).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, agradeceu aos doadores e avaliou como tranquila a entrega. “Foi tudo muito organizado. Conseguimos, mais uma vez, atender as famílias sem aglomeração. Sou grata aos funcionários e voluntários que participaram da distribuição e a todos que doaram e contribuíram para que pudéssemos dar mais esse importante passo na missão de amparar quem precisa”, afirmou Andréa.

AMBIPAR GROUP. Na quinta-feira (3), o Fundo Social de Solidariedade recebeu mais 100 cestas básicas doadas pela Ambipar Group. A entrega foi feita pela gerente de Recursos Humanos da empresa, Rafaela Covalenco, à primeira-dama Andréa Souza. Foi a segunda doação de alimentos feita pela empresa, que também já contribuiu com dois respiradores e 50 macacões de segurança para uso de profissionais da rede municipal de saúde.

A ação emergencial teve início em abril e já entregou milhares de kits com alimentos a famílias que comprovam estar em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. A iniciativa tem sido realizada por meio de gestos solidários de moradores e empresários e da compra de cestas básicas com recursos próprios da Administração Municipal.