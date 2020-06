NO: Pref. e secretário vistoriam obras da saúde

A Prefeitura de Nova Odessa vem dando continuidade a importantes obras na área da Saúde no município. Nesta segunda-feira, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e o secretário Vanderlei Cocato vistoriam as intervenções que estão sendo realizadas com objetivo de humanizar cada vez mais o atendimento prestado aos usuários da rede pública do município.

Uma das principais obras é a reforma e ampliação da maternidade, que funciona dentro do Hospital Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. De responsabilidade da iniciativa privada, o trabalho está 60% concluído e deve ser finalizado em, no máximo, mais dois meses. Os operários estão iniciando a fase de acabamento. Considerada uma das etapas mais importantes da grande reforma pelo qual vem passando o Hospital Municipal de Nova Odessa, a ampliação e reforma da maternidade prevê a construção de uma nova sala de pós-parto, com banheiros adaptados, área de luz, cadeiras de amamentação e trocadores. Ela terá capacidade para 8 leitos, ou seja, o dobro da atual capacidade. Nesta visita, Bill e Cocato foram acompanhados pelo médico Antonio Carlos Maychak, auditor da rede pública de Saúde.

“São intervenções muito significativas para a rede pública de saúde. Obras que elevarão ainda mais o patamar do atendimento que prestamos aos nossos moradores”, ressaltou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato. “Outra novidade é que a gestante poderá ficar com um acompanhante. Hoje isso não é possível devido ao espaço. A enfermaria será totalmente reformulada, com paredes de vidro para garantir visão total da maternidade. Além do aumento expressivo no número de leitos, vai garantir muito mais conforto para as mães e seus bebês”, completou o prefeito Bill.

FARMÁCIA. Outra intervenção na área da Saúde envolve a Farmácia Central e de Alto Custo, que deixará o Ambulatório de Especialidades e será transferida para um espaço dentro do prédio do antigo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), onde também passa a funcionar, a partir desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde. “Aqui na Farmácia, os trabalhos estão 80% concluídos e dentro de mais um mês nós promoveremos a mudança, trazendo mais comodidade para os pacientes que precisam retirar remédios”, explicou Cocato.

CENTRO DE REFERÊNCIA. O Centro de Referência em Saúde da Mulher, por sua vez, vem sendo construído para proporcionar um atendimento ainda mais especial e garantir um melhor acolhimento às mulheres, principalmente gestantes. Com 40% das obras concluídas, ele funcionará área onde hoje é o CAS (Centro de Assistência Social) do Jardim São Jorge, que será reformado e ampliado graças a uma emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris (PSDB). Feita a reforma, o CAS vai virar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

O Centro de Referência em Saúde da Mulher contará com três consultórios – todos com banheiros adaptados -, sala de psicologia – também com banheiro adaptado -; enfermaria, sala de enfermagem, sala para atividades coletivas, almoxarifado, copa, sala de espera, recepção e quatro outros banheiros, num total de 268 metros quadrados de construção. “Teremos aqui atendimento psicológico, ginecológico e também atividades coletivas, além de atendimento de enfermagem. Esse espaço vai receber todas as mulheres, sejam gestantes ou não, para um amplo serviço de acompanhamento, incluindo pré-natal”, afirmou Cocato. A empresa responsável pelas obras finaliza a construção das vigas que vão sustentar as lajes. O prazo de entrega é até outubro.