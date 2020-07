NO: Pref. arrecada 1,5 tonelada de alimentos em ação solidária

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa arrecadou aproximadamente 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis na segunda edição da campanha ‘Conexão Solidária’, realizada no sábado (18) em parceria com a EPTV Campinas. Além de mantimentos, foram doados produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas, calçados e edredons que serão entregues a famílias afetadas economicamente pela pandemia de Covid-19.

O ‘Drive Thru Solidário’ – no qual os doadores puderam entregar os produtos sem sair do carro – ocorreu das 8h às 17h, no estacionamento do Paço Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, 777. A ação foi prestigiada pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Regina Pocay.

“Desde o início da pandemia, não temos medido esforços para dar suporte a famílias com dificuldades financeiras e, mais uma vez, a população novaodessense demonstrou que é solidária. Agradecemos a todos que participaram, doaram e estão nos ajudando a amparar essas pessoas nesse momento de dificuldade”, afirmou o prefeito Bill.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Andréa Souza, também agradeceu aos doadores. “Foi uma bênção. Além de alimentos, recebemos roupas, calçados e edredons, que serão muito importantes para que possamos tornar o inverno de famílias necessitadas mais aquecido. Muito obrigada a todos que doaram e aos voluntários, que se dedicaram a mais essa ação solidária”, disse a presidente.

De acordo com a primeira-dama Andréa Souza, os produtos arrecadados serão todos higienizados e organizados para serem distribuídos a famílias cadastradas no programa emergencial ‘Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade’, desenvolvido pelo Fundo Social em parceria com a Diretoria de Gestão Social e Cidadania do município.

Em parceria com a Prefeitura, a Zenite Clean, empresa especializada em limpeza e higienização, fez a desinfecção externa dos veículos que passaram pelo ‘drive thru’. O processo é realizado com quaternário de amônio de quinta geração.