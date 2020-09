NO: Pref. apresenta proposta orçamentária para 2021

A Prefeitura de Nova Odessa realiza nesta sexta-feira (25), a partir das 8h30, audiência pública para apresentação e discussão da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2021. O detalhamento da previsão orçamentária do município para o próximo ano será exposto por funcionários do Setor Contábil e transmitido ao vivo pelo Facebook.

A audiência pública atende ao artigo 48 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Durante o evento, técnicos da Secretaria de Finanças e Planejamento da Administração Municipal apresentarão as despesas previstas e a estimativa de receitas para o próximo ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a audiência não será aberta ao público.



No entanto, a população em geral poderá acompanhar a discussão na página ‘Nova Odessa Covid-19’ (facebook.com/novaodessacovid19), canal oficial da Prefeitura para divulgação de informações sobre a pandemia e interação com a população durante o período eleitoral, no qual é proibida a divulgação de ações e obras da Administração.



Após a discussão, a LOA 2021 será encaminhada à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. O convite à população para participação da audiência pública será publicado na edição desta quinta (24) do DOE (Diário Oficial Eletrônico) do município.