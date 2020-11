NO: Ônibus voltam circular aos domingos e feriados

Os ônibus que fazem o transporte público em Nova Odessa voltarão a circular aos domingos e feriados a partir deste final de semana. A informação foi confirmada ao Jornal de Nova Odessa nesta sexta (6) pelo secretário municipal de Governo, Eduardo Gazzetta. A circulação estava suspensa havia sete meses, em razão da pandemia de coronavírus.

De acordo com o secretário, a empresa Nova Sumaré – concessionária responsável pelo serviço – foi oficiada esta semana e confirmou o restabelecimento da circulação. “Com o avanço da região à fase verde do ‘Plano São Paulo’, essa restrição não fazia mais sentido. A economia da cidade está retomando o ritmo e o transporte precisa atender à demanda. Porém, continuam sendo essenciais medidas preventivas como uso de máscara, distanciamento e higiene, pois a pandemia não acabou”, afirmou Eduardo Gazzetta.

A retomada do transporte público coletivo aos domingos e feriados havia sido suspensa em abril na cidade, em meio ao avanço da pandemia de Covid-19. Na ocasião, um relatório encaminhado à Prefeitura pela concessionária responsável pelo serviço apontou a redução média de 65% no número de passageiros, tanto nos dias úteis como aos finais de semana.

A empresa, no entanto, segue operando com a frota reduzida no município. A medida foi adotada em março, por conta da queda na demanda. A exceção são os horários considerados de ‘pico’. Por determinação da Prefeitura de Nova Odessa, os veículos devem circular apenas com passageiros sentados, com os vidros abertos e a empresa deve fazer a higienização dos ônibus ao fim de cada viagem.