NO inicia 5ª etapa do programa ‘Aprender em Casa’

A Secretaria de Educação de Nova Odessa entrega na próxima semana o quinto lote de apostilas do programa ‘Aprender em Casa’, iniciativa lançada em março pela Administração Municipal para que os alunos da rede municipal pudessem continuar estudando em casa durante a pandemia de Covid-19. A distribuição ocorrerá entre segunda (5) e sexta-feira (9), das 7h às 18h, em todas as escolas. Para levar o novo conteúdo para casa, pais e responsáveis deverão devolver o material retirado no final de agosto devidamente preenchido.

De acordo com o cronograma, na segunda serão entregues as apostilas às crianças dos berçários e alunos do 1º ano do ensino fundamental; na terça (6), maternais e 2º ano; na quarta (7), da Fase I da educação infantil (4 anos) e 3º ano; na quinta (8), Fase II (5 anos) e 4º ano; e, na sexta, dos estudantes do 5º ano e do EJA (Educação de Jovens e Adultos). No último da, também serão atendidos aqueles que não conseguirem se dirigir às escolas nas datas e horários estipulados. A entrega vai ocorrer na escola em que a criança está matriculada. A secretaria informou que serão disponibilizadas mais 5,3 mil apostilas. Os conteúdos são elaborados por professores e coordenadores pedagógicos.

Segundo a secretaria, as atividades são obrigatórias e visam amenizar perdas no aprendizado decorrentes da suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19. “Estamos com um índice de participação muito bom e agradecemos aos pais e aos alunos pela dedicação. Nesse momento, é a maneira mais segura de manter as escolas vivas e o ensino presente na vida das famílias “, afirmou a secretária de Educação do município, Claudicir Brazilino Picolo. Ela lembra que, caso tenham dúvidas ou dificuldades, os pais podem usar os grupos de WhatsApp para falar com os professores.

Em decreto publicado no último sábado (26), a Prefeitura de Nova Odessa determinou que as aulas na rede municipal de ensino continuarão sendo realizadas de forma remota em outubro. O documento autorizou a retomada das atividades presenciais, a partir da próxima quarta, com alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental em escolas públicas e particulares. No entanto, as escolas privadas terão de apresentar protocolos sanitários à Vigilância Sanitária e as estaduais deverão seguir as orientações do ‘Plano São Paulo’.

Além do conteúdo apostilado, os alunos estão tendo aulas online disponibilizadas pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. A plataforma – desenvolvida para apoiar a aprendizagem e a formação de professores das redes municipais e estadual – foi aberta ao município por meio de parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Educação. As aulas virtuais podem ser acessadas pelo aplicativo do Centro de Mídias, disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS), e pela TV Cultura.

Outra ferramenta à disposição dos estudantes da rede municipal é o site ‘Aprender em Casa’, desenvolvido sem custos por profissionais da pasta para subsidiar todas as fases de aprendizagem com atividades complementares. Para acessar a plataforma, basta entrar no site www.novaodessa.sp.gov.br e clicar na imagem ‘Aprender em Casa’, na página inicial.

Cronograma de entrega das apostilas*

Ensino fundamental

05/10 (segunda) – 1º ano

06/10 (terça) – 2º ano

07/10 (quarta) – 3º ano

08/10 (quinta) – 4º ano

09/10 (sexta) – 5º ano e EJA

Educação infantil

05/10 (segunda) – berçários

06/10 (terça) – maternais

07/10 (quarta) – Fase I

08/10 (quinta) – Fase II

09/10 (sexta) – para famílias que não conseguiram comparecer no horário estabelecido

(*) Entrega ocorrerá das 7h às 18h