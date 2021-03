NO inaugura 11 novos leitos para Covid e anuncia mais respiradores e equipamentos

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, inaugurou no final da tarde da sexta-feira (19/03) a nova enfermaria para pacientes respiratórios da Rede Municipal de Saúde, com 11 leitos montados em uma ala totalmente isolada do Hospital e Maternidade Municipal. Momentos após a inauguração da nova enfermaria, o local começaria a receber a transferência de pacientes menos graves que se encontravam na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada – que ficaria assim apenas com os pacientes que requerem cuidados mais intensos.

Contando com os 18 leitos de baixa e também de média complexidade da Unidade Respiratória, a Rede Municipal de Saúde chega assim 29 “leitos Covid” disponíveis para utilização imediata – quase o dobro do que havia até dezembro do ano passado. Na UR do Jardim Alvorada, na tarde de sexta-feira, havia 17 pacientes internados, número que cairia imediatamente com as primeiras transferências para a nova enfermaria no Bosque dos Cedros.

Os 11 novos leitos são considerados de baixa complexidade, mas todos também têm capacidade de oxigenação dos pacientes – tanto pela nova rede de oxigênio instalada no local quanto através de cilindros. Nova ala respiratória do HMNO foi montada apenas com a relocação de móveis, equipamentos e equipes da própria Rede Municipal de Saúde, além de pequenas adequações estruturais realizadas no prédio – como a instalação de portas duplas de isolamento até o teto do corredor onde ficam os novos “leitos Covid”.

Ao lado do secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues, e do médico coordenador das duas unidades, Lucas Bento, Leitinho agradeceu o empenho das equipes de todas as secretarias municipais envolvidas na viabilização em tempo recorde (menos de duas semanas) da nova enfermaria para pacientes respiratórios – incluindo Saúde, Governo, Administração e Obras, entre outras.

“Quero agradecer aqui o empenho que todos que se dedicaram nos últimos dias, desde que eu estive aqui com os vereadores e aprovamos essa iniciativa da Secretaria de Saúde, para viabilizar esses 11 novos leitos, que certamente serão muito importantes para os pacientes de Covid-19 de Nova Odessa nos próximos dias e semanas, nessa fase mais aguda da pandemia. Aqui a gente vai fazer sempre o possível e o impossível para cuidar das pessoas, para salvar vidas”, afirmou o prefeito.

EQUIPAMENTOS

O chefe do Executivo também anunciou, durante uma vistoria à nova enfermaria, a compra por R$ 630 mil de novos equipamentos para o atendimento de pacientes graves de Covid-19, incluindo 5 respiradores, 5 monitores de sinais vitais, 20 bombas de infusão e os insumos e medicamentos específicos para unidades respiratórias, o que garante o atendimento das pessoas acometidas pela doença. Os novos equipamentos começariam a chegar à cidade também na sexta-feira à noite, e serão alocados, a princípio, na UR do Alvorada e também na nova enfermaria.

“Não foi fácil encontrar esses equipamentos no mercado neste momento de aumento da pandemia, mas nossas equipes das secretarias de Governo, Administração e Saúde atuaram com agilidade e conseguimos localizar os fornecedores. Ganhamos assim um ‘fôlego’ na nossa capacidade de atendimento na Rede Municipal, muito importante nesse momento”, apontou Leitinho.

UTIS

Para leitos SUS (Sistema Único de Saúde) de alta complexidade – ou seja, para o atendimento de pacientes em estado grave –, Nova Odessa continua dependendo integramente de vagas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) disponibilizados pelo Governo do Estado, através da da CROSS (Central de Regulação de Vagas) regional – que estão praticamente lotados em todo o Estado.

Por isso, o prefeito voltou a apelar para que a população de Nova Odessa e região siga a quarentena e as regras de higiene, isolamento e distanciamento social previstas na “fase emergencial” o Plano São Paulo – que a cidade segue desde o início da semana. “Pessoal não é hora de passear, de sair na rua, e fazer churrasco com amigos ou festinha em casa, infelizmente. É hora de nos cuidarmos porque esse vírus mata, causa quadros graves da doença e nossa região não tem mais UTI para todo mundo que está precisando. Se puder, fique em casa”, reforçou Leitinho.

O prefeito chegou a cobrar a disponibilização mais leitos de UTI em reunião recente dos prefeitos da região. “Nova Odessa não tem UTI. Na nossa UR (Unidade Respiratória), que fazia uma média de 30 a 40 atendimentos, hoje estão passando 140 pessoas por dia. Dos 18 leitos da UR, 13 estão ocupados. Dependemos da CROSS (Central de Regulação) para fazer transferências para UTIs, e hoje temos três pessoas aguardando vagas. Precisamos urgentemente aqui na região de um hospital de campanha e de mais UTIs. Precisamos da ajuda do Estado. Queremos salvar vidas, mas para isso precisamos de uma atenção especial do Estado agora”, afirmou na terça-feira.