NO: Gabinete Itinerante estará no Jd. Santa Rita nesta sexta-feira

O projeto Gabinete Itinerante do vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal (Avante), terá sua terceira ação na próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro, na praça “Cézar Souza Ladeia”, no Jardim Santa Rita. Das 8h às 12h o vereador e sua assessoria estarão na praça para receber indicações da população.

No último sábado a ação foi realizada no Vale dos Lírios, que é formado por chácaras.

Das 8h às 12h o vereador atendeu 22 pessoas e recebeu demandas relacionadas à conservação, manutenção das vias de acesso e vias públicas do bairro, local apropriado para o descarte de resíduos, construção de praças e ocorrências de perturbação do sossego público. Também foi solicitada ampliação das rondas da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar no bairro.

De acordo com Cabo Natal, o objetivo do projeto é aproximar o vereador da população e conhecer melhor as características e necessidades de cada região. “A cada edição ampliamos a participação popular. Com essa ação estou percebendo mais efetividade e participação da sociedade na política e com isso vamos ampliando a credibilidade e a confiança no papel do vereador no município”, disse o parlamentar.