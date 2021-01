No finzinho, Palmeiras marca e leva Libertadores

Depois de 22 anos, o Palmeiras volta a dominar a América. O time alviverde bateu o Santos esta tarde no Maracanã e sagrou-se bicampeão da Copa Libertadores da América.

Em duelo equilibrado, as equipes iam empatando por 0 a 0 nos 90 minutos iniciais, e o jogo ia se encaminhando para a prorrogação. Após o técnico santista Cuca discutir com Marcos Rocha por uma bola na área técnica, na qual o lateral palmeirense ia cobrar rapidamente. O treinador Cuca foi expulso e Marcos Rocha recebeu cartão amarelo. Logo em seguida, Breno Lopes fez o gol do título e o Maior Campeão do Brasil sagrou-se campeão da Libertadores da América pela segunda vez em sua história, em sua quinta final.

PALMEIRAS VEM DE DEZ VITÓRIAS SEGUIDAS EM JOGOS DE MATA-MATA (100% NA TEMPORADA ATUAL)

Desde que disputou o seu primeiro jogo de caráter eliminatório na temporada 2020 (valendo avanço de fase ou título), o Palmeiras emplacou nove vitórias seguidas. O primeiro deles foi em 29/07/2020, pelas quartas de final do Paulista, quando passou pelo Santo André-SP; depois, na semifinal do Estadual, em 29/07, despachou a Ponte Preta; na decisão do Paulista, sagrou-se campeão sobre o Corinthians, em 08/08; mais tarde, em 05/11, despachou o Red Bull Bragantino pelas oitavas da Copa do Brasil; em 18/11, foi a vez de eliminar o Ceará pelas quartas de final da Copa do Brasil; em 02/12, passou pelo Delfín-EQU nas oitavas de final da Libertadores; em 15/12, despachou o Libertad-PAR nas quartas do Continental; em 30/12, voltou a jogar pela Copa do Brasil, semifinais, quando eliminou o América-MG; por último, em 12/01, mesmo perdendo em casa, eliminou o River Plate-ARG nas semifinais da Libertadores.

Portanto, no total, são nove duelos de mata-mata em três diferentes competições, um título conquistado (Paulista) e duas finais em curso (Libertadores e Copa do Brasil) e um aproveitamento de 100%. A última derrota do Palmeiras em um jogo de mata-mata foi em 27/08/2019, na Libertadores daquele ano, para o Grêmio, nas quartas de final.

QUASE 70% DOS GOLS DO VERDÃO NA LIBERTADORES SAEM NO SEGUNDO TEMPO

Dos 32 gols marcados pelo Palmeiras na CONMEBOL Libertadores 2020, 22 deles (ou seja, 68,75%) foram anotados na etapa final, enquanto os outros dez (31,25%) aconteceram nos primeiros 45 minutos.

LIBERTADORES 2020 TEM PALMEIRAS COM MELHOR PERCENTUAL DE VITÓRIAS EM TODAS AS SUAS PARTICIPAÇÕES



Na atual edição, o Verdão atingiu o seu melhor percentual de vitórias em todas as suas de Libertadores: em 12 jogos, acumula nove vitórias e, com isso, foi a um percentual de 75%. O ano de 1979 está logo atrás, com 73%, seguido de 1995 e 2000, ambos com 70%.

Os 32 gols que o Palmeiras acumula na atual edição da Libertadores até aqui (em 12 jogos) já fazem da edição de 2020 a disputa em que o time alviverde mais somou gols em todas as suas 20 participações do torneio continental (a primeira vez foi em 1961), ao lado do ano de 2000, com as mesmas 32 bolas na rede (porém, em 14 partidas – ou seja, a edição atual tem média até superior). Caso balance as redes do Santos neste sábado (30), o time pode ter, de forma isolada, o seu melhor ataque de todos os tempos na Libertadores da América.