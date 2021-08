NO. Feira de Artesanato tem edição especial Dia dos Pais neste sábado

Com o apoio da Prefeitura, acontece neste sábado (07/08) mais uma edição da tradicional Feira de Artesanato de Nova Odessa, das 9h às 14h, na Praça Central José Gazzetta, com entrada gratuita. Retomado neste ano e programado para acontecer sempre nos segundos e quartos sábados do mês, o evento teve esta edição “adiantada” em função do Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo (08/08).

De acordo com o diretor municipal de Cultura, Cadu Pinotti Jr, a Feira de Artesanato oferece peças artesanais autênticas. “Os visitantes podem encontrar opções variadas de assessórios, itens de beleza, decoração, moda e também gastronomia. Além de presentear os pais, estarão ajudando o comércio local, o que é muito importante”, avaliou.

No local, os visitantes poderão apreciar e adquirir trabalhos manuais em crochê, tricô e bordado, peças decorativas e vários outros itens exclusivos confeccionados pelos expositores, que são artesãos do município.

A Feira de Artesanato segue todos protocolos de segurança sanitária recomendados no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo obrigatórios o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos com álcool em gel.