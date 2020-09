No dia do Cliente, Tivoli tem promoções, descontos e brindes

No Tivoli Shopping, o 15 de setembro – Dia do Cliente – é uma data de celebração, homenagem e também uma oportunidade para estreitar os laços entre consumidores e o empreendimento. Para isso, algumas lojas do Tivoli prepararam descontos e promoções especiais para comemorar o dia.

Com o slogan “No Dia do Cliente, o desconto é por nossa conta”, as lojas oferecem promoções e brindes à clientela. “Os descontos estão muito atrativos e os clientes podem verificar todas as ofertas em nossas redes sociais”, destaca a coordenadora de marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Na Hering Kids, por exemplo, os descontos são escalonados de acordo com o valor da compra. A cada R$ 150 em compras, o cliente ganha desconto de 5%. Nas compras de R$ 200 o desconto é de 7% e comprando R$ 250, o desconto sobe para 10%.

Na Ostera Cosméticos Artesanais, o desconto é de 50% em toda linha de produtos Bamboo. A Radical Vest está com a imperdível promoção na qual o cliente compra uma camiseta e leva outra de graça. Aos clientes que preferem os descontos fixos, na Aéropostale os descontos serão de 15% nos moletons feminino, masculino e infantil.

Brindes

Para presentear os clientes, algumas lojas do Tivoli Shopping decidiram oferecer brindes. Na compra de qualquer jogo ou acessório na FG Games, o cliente ganha um mini lego. Já na compra de qualquer console ou celular o brinde é uma camiseta personalizada.

Para refrescar o calor destes últimos dias nada melhor que as delícias do ICY Gelato. Na compra de qualquer tamanho de Gelato, a casquinha é grátis. Na loja Laços de Fita, nas compras acima de R$ 80,00, o cliente tem direito a estourar um balão e concorrer a brindes, vale-compras e descontos de até 20%.

O cliente que comprar uma peça na Morana, ganha um porta-joias de cerâmica. Na Piticas, comprando uma camiseta da DC, Marvel ou um copo-canudo, o cliente tem 50% de desconto Outra oferta da loja é o kit com três camisetas infantis por R$ 100,00.

No Rei do Mate, na compra de um copão de pão de queijo ou um super copão, o brinde é um copinho de recheio de requeijão ou doce de leite. Na Imaginarium, nas compras acima de R$ 99,90, o cliente ganha uma máscara.

Na maioria das lojas, as promoções são apenas para este 15 de setembro, Dia do Cliente. O Tivoli Shopping funciona de segunda a sábado das 13h às 21h e aos domingos das 14h às 20h. O Tivoli reforça as medidas de segurança e cumprimento dos protocolos do governo do Estado e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste na prevenção e combate à Covid-19.