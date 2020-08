NO: Copa Sudeste de Kart será retomada sábado

Após cinco meses de interrupção por conta da pandemia de Covid-19, a terceira edição da Copa Sudeste de Kart será retomada no próximo sábado (15), no Kartódromo Internacional de Nova Odessa. A sexta etapa de um dos maiores eventos de kart próprio do interior paulista terá provas em oito categorias e protocolo de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. A copa é organizada pela Auto Giro Competições e Eventos e conta com apoio da Secretaria de Esportes, Cultura Lazer e Turismo do município.

O protocolo estabelece que cada piloto leve apenas um acompanhante, que deverá usar máscara e ficará, obrigatoriamente, na varanda, no piso superior do centro de provas. A circulação de pilotos e mecânicos ficará restrita aos boxes e o ‘briefing’ (momento em que os pilotos recebem orientações sobre as regras de corrida) será feito em espaço aberto.

“Além disso, pedimos às equipes para que cheguem ao kartódromo entre 20 e 30 minutos antes do horário do treino de sua categoria, para evitar aglomerações”, explicou o presidente da Copa Sudeste, Anderson Mantovani. Para o cumprimento das medidas, haverá controle na entrada de pilotos e acompanhantes e não será permitido o acesso de pessoas fora do horário específico de cada categoria, uma vez que o evento será fechado ao público. “Junto com a administração do kartódromo, estamos adotando todas as medidas cabíveis para que a competição seja retomada com segurança”, disse Mantovani.

O retorno da competição foi permitido após o avanço da região de Campinas à fase amarela do ‘Plano São Paulo’, anunciado na última sexta (8). No entanto, os organizadores devem seguir o protocolo de retomada elaborado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e aprovado pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado.

Também haverá restrições na pista. O número de corridas na etapa será reduzido de cinco para três. “Na última etapa antes da pandemia, realizada em março, fizemos quatro baterias com pilotos mirins e uma com adultos. Agora, para diminuir o fluxo na pista, faremos duas com crianças”, afirmou o presidente da Copa Sudeste de Kart.

Os pilotos vão acelerar nas categorias cadete, mirim e light, para crianças a partir dos 6 anos; 125 (Sênior e Graduado), F4 (Sênior e Graduado) e Força Livre. Segundo a organização, cerca de 70 pilotos amadores e profissionais devem participar das provas. Os portões do kartódromo serão reabertos às 7h, e os treinos livres terão início às 8h. A primeira das três largadas está marcada para as 11h. As premiações estão previstas para 13h15 (categorias infantis) e 15h30 (adultos).

A 3ª edição da Copa Sudeste começou em fevereiro e seria composta por dez etapas, divididas em dois turnos. Duas delas foram disputadas antes da pandemia e três canceladas. A ideia dos organizadores é realizar as cinco finais entre agosto e dezembro.