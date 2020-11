NO: Campanha de vacinação contra pólio termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (13) a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação nas seis unidades básicas de saúde de Nova Odessa. A gotinha contra a poliomielite e outras 15 vacinas para crianças e adolescentes menores de 15 anos estão disponíveis na rede desde 5 de outubro. A campanha seria encerrada no dia 31, mas foi prorrogada em função da baixa adesão. A meta é vacinar 95% das crianças.

No entanto, o município está longe de alcançar a meta. Balanço divulgado nesta quinta (12) pela Secretaria de Saúde aponta que apenas 60,8% do público-alvo da campanha (1.609 crianças de 1 a 4 anos) foi vacinado. Foram aplicadas 1.609 doses da vacina oral contra a pólio. Nova Odessa tem ao menos 2.645 crianças nessa faixa etária.

O levantamento, que compreende os dias 5 de outubro e 12 de novembro, também mostra que 1.176 doses de outras vacinas foram ministradas. Elas representam 51,5% das 2.282 pessoas que procuraram os postos de saúde da cidade para verificar se havia pendências na imunização, dentro da Campanha de Multivacinação.

Além da vacina oral contra a pólio (gotinha), também estão disponíveis vacinas para HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), ACWY (contra quatro tipos de meningite), que foi incluída recentemente no calendário do Sistema Único de Saúde, DTP (Difteria, Tétano, Pertussis), Hepatite B (HB recombinante), febre amarela, SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela) e SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), entre outras.

As doses contra a paralisia infantil e outras 18 doenças estão disponíveis nas UBS’s do Centro, Jardim São Jorge, Jardim São Manoel, Jardim Novos Horizontes, Jardim São Francisco e do Jardim Alvorada. As salas de vacina funcionam das 7h30 às 15h30.

O foco da vacinação contra a pólio são as crianças de até 5 anos. No entanto, são estratégias diferentes. O público-alvo da vacina oral, gotinha, são as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias que já tomaram as três doses de rotina (injeções intramusculares) e deverão tomar a dose extra ou de reforço. Porém, segundo a secretaria, caso ainda não tenha completado a rotina, a criança pode ser levada para atualização da carteirinha.

SARAMPO. A campanha de vacinação contra o sarampo, que ocorre paralelamente, também termina nesta sexta. Devem ser vacinadas pessoas com idade entre 1 e 29 anos, que ainda não tenham tomado as duas doses de rotina, previstas no calendário nacional de vacinação, e adultos de 30 a 49 anos. A Secretaria de Saúde de Nova Odessa lembra que o uso de máscara é obrigatório nas unidades de saúde.