NO: Campanha de doação de sangue será esse mês

Depois do cancelamento das edições de junho e agosto, por conta da pandemia do novo coronavírus, Nova Odessa retoma no dia 24 de outubro (sábado) a campanha ‘Doe Sangue, Salve Vidas’. A iniciativa, organizada pelo Lions Clube em parceria com a Secretaria de Saúde e o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), será realizada das 8h30 às 12h30, no Ambulatório de Especialidades Médicas. De acordo com os organizadores, serão adotados todos os protocolos sanitários necessários para a garantia da segurança de doadores e voluntários.

A exemplo da última edição da campanha no município, realizada em 4 abril, os doadores serão recebidos na entrada do ambulatório, que fica ao lado do Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’, onde receberão senhas e aguardarão, sentados, na área externa, um a aproximadamente dois metros do outro. Eles terão a temperatura aferida por enfermeiros da secretaria e quem estiver com febre não poderá fazer a doação.

Para evitar aglomerações, a recepção do ambulatório abrigará apenas dez pessoas por vez, para realização de cadastro, verificação de documentos e espera para doação. “A sala de coleta será ocupada por, no máximo, três pessoas por vez. Estamos seguindo protocolos e tomando todos os cuidados necessários para que todos possam fazer a doação em total segurança”, explicou o secretário de Saúde do município, Vanderlei Cocato.

Por medida de segurança, idosos não poderão participar da campanha. Os interessados em doar devem apresentar documento oficial com foto (RG e CNH, entre outros), ter entre 18 e 50 anos, pesar mais de 50 quilos, ter boa saúde, além de não estar em jejum, dormir ao menos seis horas antes da doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.

“Em nome da nossa presidente, Ieda Maria Erbolato Machado, agradecemos, mais uma vez, à Prefeitura pela parceria. A retomada da campanha é muito importante para aumentar os estoques de sangue do Hemocentro, que estão baixos por conta da pandemia”, afirmou a secretária do Lions Clube de Nova Odessa, Rita Jirschik da Cruz.

Na última edição, a primeira e única de 2020, foram arrecadadas 90 bolsas de sangue. Na ocasião, 111 candidatos procuraram o Ambulatório. Noventa deles puderam doar, sendo que 34 se apresentaram pela primeira vez. O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza foi um dos doadores. A campanha é realizada na cidade a cada dois meses. Além da coleta de sangue, o Hemocentro faz o cadastro de doadores de medula óssea.