No bar da maquininha também tinha droguinha

Um bar que foi averiguado por ter maquininha de jogos de azar também foram encontradas drogas. O caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A polícia fazia patrulhamento e atitudes suspeitas levaram os homens da lei para o local, que fica na rua Guaratinguetá, Cidade Nova 2, já por volta das 16h.

Em patrulhamento na rua do Rayon, a equipe da polícia avistou quatro homens em atitude suspeita no interior de um bar. Eles demonstraram certo nervosismo ao avistarem a viatura e, durante a abordagem ao local, foram localizadas duas máquinas caça níquel desligadas, três pacotes de cigarros da marca Eigth totalizando 26 maços provenientes do Paraguai, uma pochete contendo algumas porções de drogas e a quantidade de R$ 395, bem como uma máquina de impressão que é usada para prática de jogo do bicho com um papel contendo as impressões.

Diante dos fatos foi acionada a perícia, bem como Policia Civil, dados apresentados no Plantão Policial, onde foi elaborado o BOPC, de Porte de Drogas, ao término o proprietário foi liberado.