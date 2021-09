Está no ar novo site da Festa das Nações online

Após o sucesso do lançamento oficial da Festa das Nações 2021 de Nova Odessa no sábado (25/09) de manhã, com uma apresentação especial da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss na Praça Central José Gazzetta, já está “no ar” também o novo site especial da edição deste ano do mais tradicional evento cultural, gastronômico, turístico e beneficente da cidade. O “hotsite” está disponível em www.festadasnacoesnovaodessa.com.br.

A Festa das Nações retorna ao calendário de eventos deste ano em um novo formato, com vendas dos pratos típicos realizada de forma online e retirada no sistema de drive-thru. O novo formato foi desenvolvido pela Prefeitura em parceria com as sete entidades assistenciais participantes, visando garantir a realização da Festa e a segurança dos participantes diante da pandemia

“Assim, fica garantida a retomada da celebração das culturas dos imigrantes que constituíram a cidade e a região. Estamos muito felizes de promover a Festa das Nações novamente. E ano que vem, se tudo correr bem, a Festa volta a ser feita presencialmente”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – que apoiou desde o início a iniciativa das diretorias municipais de Cultura e Turismo e de Comunicação, com apoio de outras equipes da gestão municipal, em apoio às entidades.

O calendário da 33ª Festa das Nações de Nova Odessa, também disponível no “hotsite”, começa já no próximo dia 16 de outubro e prossegue por dois finais de semana consecutivos, e conta com as sete entidades participantes, representando a culinária de sete países diferentes.

O site especial conta com vários conteúdos para divulgação da Festa, como matérias do evento, informações e histórico das entidades participantes, incluindo vídeos de cada participante – além do principal, que é o acesso ao cardápio de cada instituição, para que seja realizada a compra dos pratos.

COMO COMPRAR

O formato funcionará assim: o público poderá comprar seus pratos típicos preferidos, de cada “país” representado por uma entidade, e então retirar esse prato numa data determinada na própria sede da ONG participante, as informações das datas de retirada estão no site.

O novo formato veio como uma forma de inovar, e o site é parte disso, com interface fácil de se navegar, o meio digital pretende aumentar o alcance da Festa, além de atrair novos públicos, por exemplo os jovens, que cada vez mais procuram meios de cultura e entretenimento para se divertir. Além disso, o site facilita a organização das entidades, que podem se preparar mais facilmente, sem a logística que as barracas e os voluntários do modelo presencial traziam.

Como sempre, 100% da renda arrecadada pela festa será transferida para as entidades sociais participantes, o evento mais tradicional da cidade acontece após dois anos “fora do ar” em função da pandemia de Covid-19. A mais recente edição da festa, ainda presencial, ocorreu em 2019.

PREPARAÇÃO

A 33ª edição da Festa começa no dia 16 de outubro, mas seu planejamento já começou, por isso é importante a preparação das pessoas para essa “nova” Festa. Uma das voluntárias da Comunidade Geriátrica, Sheila Ferruccio falou pela organização. “Estamos muito empolgados e felizes com o novo formato, acho que é um meio de inovar.”

“O mundo se adaptou à pandemia, e a nossa Festa tem que se adaptar também a essa situação de emergência. Claro que as entidades terão que se empenhar na divulgação, mas acredito que teremos um bom resultado, ainda não tão bom quanto na festa ‘presencial’. O importante é não passar mais um ano ‘em branco'”, afirmou Dorival Gazzetta, do SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade), que representa o México.

Esse ano as instituições são a AAANO; a ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta); a APAE; a Comunidade Geriátrica de Nova Odessa; o Lions Clube Nova Odessa; o SOS e o Clube Rotary Nova Odessa.

33ª Festa das Nações de Nova Odessa/SP 2021

ENTIDADE PAÍS PRESIDENTE SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) México Dorival Gazzetta AAANO (Associação Amigos Animais Nova Odessa) Austrália Thiago Rodrigues APAE Itália João Belini Filho ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) Letônia Fábio Karklis Diniz Rotary Club de Nova Odessa Alemanha Flávio Lourenço Pinto Comunidade Geriátrica Brasil Sheila Ferruccio Lions Clube Estados Unidos Olair dos Santos

Dia 16/10, sábado

● AAANO | cebola australiana

Retirada – Salão Villa Lucena, Av. Eduardo Karklis, 50, Ceci Ovos

Horário – das 17h às 23h

● SOS | burritos, nachos e guacamole

Retirada – Rua Francisco Carrion, 221, Vila Azenha

Horário – das 18h às 21h30

Dia 17/10, domingo

● ROTARY | joelho de porco, chope e salsichão

Retirada – Rua Vanderley Willis Klava, 173, Campos Verdes

Horário – das 11h às 14h

● GERIÁTRICA | frango atropelado, escondidinho e acarajé

Retirada – Centro de Feira e Eventos, na Rua Anchieta, Centro

Horário – das 10h às 14h

Dia 23/10, sábado

● APAE | lasanha e pizza

Retirada – Salão La Piazza, na Rua José de Camargo, 26, Parque Klavin

Horário – das 11h às 19h

● LIONS | costelinha ao molho barbecue

Retirada – Rua Professor Carlos Liepin, 65, Centro

Horário – das 11h às 15h

Dia 24/10, domingo

● ABCL | galeto, sopa de frutas

Retirada – Rua Terezinha Alves de Souza, 99, Altos do Klavin

Horário – A partir das 11h