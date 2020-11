A partir das 17h o Novo Momento fará a transmissão ao vivo da apuração das eleições 2020.

A transmissão será na página do Novo Momento no Facebook com atualização em tempo real de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Serão divulgados os resultados de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré.