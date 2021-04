Niquima vai com Rodaben e assina com Cidadania

Ex-assessor da vereadora falecida Judith Batista e do ex-vereador Renato Martins (PTB) – hoje suplente-, José Carlos, conhecido como Niquima, filiou-se, nesta segunda-feira, no partido Cidadania, do vereador licenciado – agora secretário de habitação – Luiz da Rodaben (Cidadania).

Niquima presidiu o Podemos até março de 2019 e deixou o cargo após a morte de Judith. Na época, Niquima atribuiu sua saída à tristeza pela partida da amiga.

Niquima chega ao partido Cidadania pra projetos políticos futuros e não está lotado em nenhum cargo na atual administração prefeitura / Câmara.