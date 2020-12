Ninguém adota cão símbolo da campanha do CCZ

O cão símbolo da campanha de adoção do CCZ (Zoonoses) de Americana não foi adotado por ninguém este final de semana. Spike tem 6 anos e vive há 5 no CCZ.

Os voluntários do CCZ de Americana convidam a população para a última feira de adoção do ano, no dia 19 de dezembro. As feiras acontecem aos sábados, das 9h ao 12h, no estacionamento na Loja Padovani, próximo ao Mercadão Municipal.

Este ano, por conta da quarentena, os eventos de adoção precisaram ser reduzidos e muitos animais ainda esperam por um lar, como Spike, que tem cerca de seis anos e está há 5 anos no canil, sem conhecer a realidade de uma casa ou uma família, cuidados e carinho.