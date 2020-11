Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena

Ninguém acertou o sorteio 2.318 da Mega-Sena, neste sábado (14) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas são: 28 – 44 – 52 – 54 – 58 – 60.

O prêmio acumulou e para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (18), o valor previsto é de R$ 50 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar o prêmio.

Com informações Agência Brasil