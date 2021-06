Nilson rebate críticas a início de mandato ‘tímido’

Eleito depois de uma série de tentativas comunicador nato, Nilson Araújo tem sido visto por alguns observadores da política barbarense como um vereador de mandato ‘tímido’. Questionado pelo NM, Araújo respondeu que “depende do sentido da palavra timidez”. Ele afirmou que continua defendendo os diretos do cidadão barbarense- agora além de comunicador como vereador.

“Eu, desde o inicio do meu mandato, fui o que fiz o maior numero de indicações e requerimentos. Em projetos apresentei 6 aliás um deles que está em trâmite é o da isenção de IPTU. Já tivemos conquistas como: o nivelamento do recuo da estrada Saulo Fornazin no Sapezeiro que está em obras. E cobrei o poder executivo para a reabertura da Ponte do Batagim/São Joaquim.”

Ele listou que na saúde faz parte da Comissão de acompanhamento da imunização da Vacina Contra do COVID-19.

Foram colocadas em todas todas as lixeiras do Romano um Container em cada uma.

Também atua propagando junto a comissão de defesa dos diretos da mulher e contra o abuso e a violência sexual o disk 180 fixando cartazes nos comércios.

“Me manifestei pela inseção do pagamento da ÁREA AZUL em época de Pandemia, inclusive na fase vermelha é emergencial quando o comércio estava fechado e assinei a a CEI apresentada pela Câmara para investigar a Saúde nos procedimentos e cirurgia no caso DANIEL entre outros.”

Araújo presidea a Comissão do Volta as aulas presencial idealizado por mim.

Sugeriu a campanha de arrecadação de alimentos ” Alimento do bem” nos postos de vacinação abraçando a campanha de origem do governo do Estado e votou a favor ao repasse de R$ 1.596 mi ao hospital Santa Bárbara.

“Aliás tenho visitado o hospital Santa Bárbara e acompanhando as vagas que são disponibilizadas ao município. Enfim a maioria dessas ações entre outras estão no portal da Câmara de Santa Bárbara e em minhas redes sociais. E continuo voluntariamente fazendo um trabalho junto a sociedade com as famílias que estão enfrentando as dificuldades principalmente na questão de alimentação.”