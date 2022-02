Nilson questiona CCZ e Eliel quer app pra Guarda

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) protocolou, na última semana, o Requerimento 201/2022, por meio do qual pede informações a respeito das atribuições da Vigilância em Zoonoses – Controle Animal em Santa Bárbara d’Oeste. Na propositura, o parlamentar destaca que tentou entrar em contato com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) no sábado, dia 5, por meio do telefone (19) 3454-4020, para tentar se informar sobre o procedimento correto para o descarte de um animal morto, mas não foi atendido.

No requerimento, Nilson Araújo questiona qual é o telefone oficial do CCZ e qual procedimento o munícipe deve tomar no caso de morte de seu animal de estimação. O parlamentar também indaga se existe algum lugar destinado ao enterro desses animais e qual é a orientação aos munícipes que se deparam com essa situação.

Ainda no requerimento, o vereador cita o caso de uma munícipe que telefonou para o CCZ durante o final de semana, não foi atendida, e, posteriormente, foi orientada pela Guarda Municipal a deixar o animal morto em lugar “apropriado” até o próximo dia útil. Por isso, ele questiona qual seria esse local apropriado, qual a função do CCZ e da SOS Animais, e qual procedimento deve ser adotado pelos munícipes que enfrentarem essa situação. Nilson Araújo ressalta que enterrar o animal em casa ou em algum outro terreno, assim como descartá-lo em local inapropriado, é considerado crime ambiental. “Além dos danos ao meio ambiente, o enterro ou o descarte irregular desse animal morto também oferece riscos à saúde da população”, afirmou o vereador, pedindo esclarecimentos à Administração Pública.

Eliel sugere app pra agilizar atendimento da Guarda

O vereador Eliel Miranda (PSD) protocolou, hoje (17), Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Administração Municipal promova estudos para a implementação do Aplicativo 153, com o intuito de aproximar a população da Guarda Municipal. Segundo ele, esse aplicativo já é utilizado em outras cidades e tem proporcionado um atendimento mais rápido e eficaz.

“Por meio do aplicativo é possível solicitar intervenções da Guarda Civil, seja para a realização de denúncias, comunicação de ocorrências ou para falar diretamente com a Guarda pelo chat”, afirmou o vereador. Eliel destaca que esse programa também conta com botões como o SOS, para pedido de socorro por pessoas em situação de risco, e Maria da Penha, para mulheres que estão sob medida protetiva.

Ainda de acordo com o vereador, essa ferramenta garante uma série de benefícios no atendimento, pois identifica quem é o solicitante e a sua localização geográfica, facilitando o deslocamento da equipe para atendimento. Outra funcionalidade deste dispositivo é a gravação do áudio do ambiente de acionamento com gravação nas nuvens.