Nilson quer mais tempo pra pagar IPTU e Kifú ponto de encontro para ciclistas

Vereador apela à Prefeitura por prorrogação de prazo para o pagamento de IPTU

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) protocolou, hoje (22), moção de apelo ao Poder Executivo para que o prazo para pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de residências, estabelecimentos comerciais e indústrias seja prorrogado em Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar foi procurado por proprietários de diferentes imóveis, os quais reclamam das dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos meses em função da pandemia do novo coronavírus.

“Empresas tiveram de demitir boa parte de seus funcionários e muitos pais de famílias perderam seus empregos desde o ano passado”, afirmou o parlamentar, ressaltando que a Prefeitura poderia divulgar um novo prazo para o pagamento desse tributo municipal, contribuindo para que a população conseguisse equilibrar suas contas. O vereador destaca, ainda, que já apresentou projeto nesse sentido em janeiro deste ano, mas que a tramitação de sua proposta está suspensa na Câmara, por isso ele apela por essa medida.

Vereador sugere construção de ponto de encontro para ciclistas no Município

O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), protocolou, hoje (22), uma moção de apelo ao Ministério de Esportes e uma indicação à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Por meio dessas proposituras, o parlamentar pede a construção de um ponto de encontro para os ciclistas do Município.

Na moção de apelo ao Ministério dos Esportes, em que pede recursos para a construção desse ponto de encontro, Kifú afirma que o ciclismo teve um aumento muito grande em Santa Bárbara d’Oeste. Além disso, o parlamentar aponta que a cidade conta com muitos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas e que esse espaço poderia abrigar centenas de ciclistas, tanto os barbarenses quanto os visitantes que pedalam pela cidade, desfrutando das belezas naturais. Essa moção de apelo também será encaminhada ao deputado federal Márcio Alvino, em busca de apoio para concretização dessa obra.

Na Indicação à Prefeitura, o vereador sugere a construção desse espaço, visando a abrigar e orientar os ciclistas da cidade e os que passam por este município durante o pedal. “Este ponto de encontro pode contar com infraestrutura para descansar durante a pedalada, com bicicletário, bebedouros, bancos, assim como mesas para que os ciclistas possam se encontrar em meio a natureza, comer e se hidratar”, afirmou Kifú, destacando, ainda, que o espaço deve contar também com área para manutenção das bicicletas, mapas de localização e compressor de ar para calibrar pneus.