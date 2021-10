Nilson quer ‘cerca capivara’ no Parque Taene

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) protocolou, ontem (7), Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Administração Municipal promova dedetização contra carrapatos, além do cercamento da área de proteção ambiental, no Parque Taene. O parlamentar destaca que os frequentadores do local temem a presença do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa.

“Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providência. Inclusive ouvimos relatos de frequentadores que dizem ter encontrado o carrapato-estrela nesse parque, principalmente em crianças. Esses cidadãos também destacam a presença de várias capivaras em áreas de acesso ao público, devido à falta de cerca isolando os animais”, afirmou o vereador.