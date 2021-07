Eleito depois de uma série de tentativas comunicador nato, Nilson Araújo (PSD) tem sido visto por alguns observadores da política barbarense como um vereador de mandato ‘tímido’. Questionado pelo NM, Araújo respondeu que “depende do sentido da palavra timidez”. Ele afirmou que continua defendendo os diretos do cidadão barbarense- agora além de comunicador como vereador. Abaixo a análise feita por Nilson a pedido do NM.