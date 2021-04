Nike Shox está se despedindo do Brasil

Tênis febre mundial desde o início dos anos 2000, e que se mantém no gosto dos brasileiros há quase 20 anos, o Nike Shox deixará de ser comercializado no Brasil em 2021. O modelo, que conquistou os apaixonados por sneakers e que compõe o estilo urbano, sobretudo entre jogadores de futebol, rappers e funkeiros, inclusive com menções em músicas, é um dos mais vendidos pela Centauro e faz parte de metade da história da rede esportiva.

“Temos 40 anos de vida e o Nike Shox está conosco desde muito tempo nessa trajetória. Ele sempre será parte emotiva e fundamental não só da nossa jornada, mas da história e do estilo esportivo no Brasil. As molas aparentes caíram no gosto das pessoas e ao longo desse tempo são milhares de pares vendidos por ano aqui na Centauro. Não se trata apenas de um tênis, mas de um símbolo icônico que faz parte do lifestyle e de conexões emocionais de inúmeros clientes e, por isso, não poderíamos deixar de nos despedir e agradecer por essa longa parceria”, comenta Gustavo Milo, gerente executivo de marketing da Centauro.

Foi nos Jogos Olímpicos de Sydney, especificamente nos pés dos jogadores de basquete, que o ‘Nike de molas’ apareceu pela primeira vez na história e, com o passar do tempo, ganhou as ruas e as tendências casuais, tornando-se um ponto marcante na cultura sneaker, tanto no Brasil quanto no mundo.

O modelo Nike Shox R4 (‘Shox’ = nome da tecnologia; ‘R’ = running’ e ‘4’ = número de molas), encontrado nas lojas e site da Centauro, nasceu como um tênis exclusivamente de performance. E para prestar sua homenagem, a Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, e um dos principais e maiores canais de vendas do Nike Shox no Brasil, recebeu em primeira mão a última edição do R4 e os fãs poderão adquirir, a partir das 16h de hoje (01), as remessas finais do tênis. Em tom saudosista, a rede criou uma página exclusiva em despedida ao modelo que, além de comercializá-lo, passará pela história e por diversas curiosidades sobre o tênis e sua trajetória junto à companhia.

Devido à pandemia de covid-19, a comercialização e as interações a respeito do tema ocorrerão, a princípio, apenas no ambiente digital. Para conferir os tênis e ter acesso a mais informações, clique em: https://www.centauro.com.br/sc/last-shox