Nicolau João Abdalla recebe obras para conter erosão

Tiveram início nesta segunda-feira (23), as obras de contenção de talude no trecho da Avenida Nicolau João Abdalla com o Córrego Bertini, região do bairro Nova Carioba. A previsão é concluir o serviço até sexta-feira (27), segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), com o apoio da Guarda Municipal, fez o desvio para os motoristas e o trânsito no local está parcialmente interditado, sistema “pare” e “siga”.

A obra visa conter a erosão neste trecho e está sendo executada com o acompanhamento da Comgás, empresa White Martins e Departamento de Água e Esgoto (DAE).