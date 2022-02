Nicolas desaparecido no rio Jaguari

O adolescente Nicolas Walter Gabriel Gea, 17, é procurado no rio Jaguari, Ele está desaparecido e teria se afogado no rio na altura de Cosmópolis. A vítima é moradora de Americana e, desde o sábado, o Corpo de Bombeiros de Limeira realiza buscas na região. De acordo com informações passadas pela família, o jovem teria ido no local com os familiares para se banhar, quando teria ido até o meio do rio e começou a se afogar.

Os bombeiros informaram que o adolescente pode ter sido levado pela forte correnteza até as proximidades da Ponte de Ferro quando desapareceu nas águas do rio. As buscas estão sendo feitas com o auxílio de mergulhadores durante o final de semana. Nesta segunda-feira (14) os bombeiros darão continuidade.