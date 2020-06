Nickelodeon assume que Bob Esponja é um personagem LGBTQ+

No mês em que se comemora o Orgulho LGBTQ+, a Nickelodeon assumiu oficialmente que seu popular personagem Bob Esponja pertence à essa comunidade. Em uma publicação no Twitter, a emissora postou uma foto de celebração com Bob Esponja e mais dois personagens.

Apesar dos rumores já antigos que Bob Esponja seria um personagem gay – inclusive que Patrick seria seu companheiro -, o criado do desenho, Stephen Hillenburg, já havia afirmado que o “calça quadrada” seria assexuado. Em 2005, Stephen afirmou que nunca houve a intenção de que Bob Esponja e Patrik fossem gays e que considerava os personagens quase assexuados.

“Celebrando o orgulho com a comunidade LGBTQ+ e seus aliados neste mês e em todos os meses”, diz a publicação.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020