NFL: Tom Brady disputa sua 14ª final de conferência

Em janeiro de 2020, a probabilidade do Tampa Bay Buccaneers vencer o Super Bowl na temporada seguinte (2020-2021) era de apenas 2,5%. Mas em março a situação começou a mudar, quando Tom Brady, maior jogador de futebol americano de todos os tempos, então com 42 anos, assinou contrato com a equipe, depois de deixar o multicampeão New England Patriots. Neste domingo, quando entrarem em campo para disputar a vaga para a grande final da NFL, Brady e os Buccaneers aparecem com 19% de chances de levantar o troféu Vince Lombardi. Os números são da Betfair.net, especialista em probabilidades esportivas.

Ainda assim, os Bucks não são favoritos. Seu adversário na final de conferência da NFC deste domingo, o Green Bay Packers, aparece na análise da Betfair.net com 31% de chances de vencer o Super Bowl.

Na outra final de conferência, pelo título da AFC, que também será disputada neste domingo, o Buffalo Bills, com 22% de chance de vencer o Super Bowl, segundo a Betfair.net, recebe em seu estádio o grande favorito da temporada, o Kansas City Chiefs, que tem 34% de chance de ser o campeão desta temporada atípica da NFL, que sofreu várias alterações de calendário em função da pandemia de Covid-19.

Os vencedores dos dois jogos deste domingo se enfrentam no dia 7 de fevereiro, no Super Bowl LV, que será disputado justamente na cidade de Tampa, na Flórida (EUA). Será que Brady estará em campo?