Não foi a goleada que o Bayern ficou acostumado a aplicar nos adversários nessa edição da Champions League, mas o Time de Munique impôs seu futebol coletivo e matou o sonho do PSG de Neymar.

O resultado afasta as chances do brasileiro de ser eleito o melhor do mundo pela Fifa e aproxima o atacante e artilheiro Lewandowski da consagração.

Apesar da expectativa em torno dos craques, as estrelas do jogo foram Coman, autor do gol decisivo e o goleiro Neuer, a muralha do Bayern.