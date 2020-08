Neymar joga contra Lewandowski pra ser ‘grande’

A decisão da Liga dos Campeões, marcada para a tarde deste domingo, coloca frente a frente dois jogadores que tiveram protagonismo no futebol europeu ao longo da temporada. Do lado do Paris Saint-Germain, as atenções estão voltadas a Neymar, que tenta conduzir o time francês ao título inédito da competição continental. Para o Bayern de Munique, o principal destaque é o atacante Robert Lewandowski, que tem mantido uma alta média de gols.

Após diversas lesões e polêmicas fora de campo, Neymar tem a oportunidade de cumprir seu principal objetivo no PSG. Ao contratar o brasileiro, a expectativa do clube parisiense era elevar seu patamar, podendo bater de frente com os grandes times da Europa. No entanto, o jogador esteve fora de momentos decisivos nos últimos anos e acabou sendo alvo de críticas da torcida.

Na temporada atual, o camisa 10 não fez um grande número de partidas, mas foi decisivo quando esteve em campo. No total, Neymar disputou 26 jogos, somando 19 gols e 12 assistências. Apesar de não ter balançados as redes nas últimas partidas, o craque teve participação direta nas vitórias do PSG contra Atalanta e Red Bull Leipzig.

ewandowski, por sua vez, colecionou marcas positivas ao longo da temporada. Foram 55 gols e 10 assistências em 49 jogos. O atacante polonês foi o principal artilheiro entre as grandes competições nacionais do Velho Continente, ficando com a Chuteira de Ouro.

Na Liga dos Campeões, o camisa 9 do Bayern tem chance de alcançar o recorde de gols em uma única edição do torneio. Até o momento, Lewa tem 15 gols na competição, apenas dois a menos que a marca obtida por Cristiano Ronaldo em

Além de brigarem pelo título da Champions, Neymar e Lewandowski também são cotados na disputa para o prêmio “The Best”, da Fifa, que elege o melhor jogador do mundo.