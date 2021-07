Neve e temperatura perto de 0ºC; friaca prevista para o final da semana

Uma nova frente fria está prevista para avançar pelo Brasil na próxima semana. A semana deve iniciar bem quente, mas a partir de quarta-feira, as temperaturas começam a cair e na sexta-feira a sensação térmica pode chegar perto de 0ºC na região.

Na semana que passou, Americana registrou pontos de geada. Um proprietário de horta mostrou, em vídeo, pés de alface cobertos por gelo. Veja o vídeo aqui.

A tendência, mais uma vez, é que geadas sejam registradas no centro-sul do país que trarão sensações térmicas congelantes. A previsão é que áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina atinjam sensação térmica de -10ºC a -20ºC.

Veja a previsão para a semana na região de Americana:

Segunda-feira (26)

Mínima 12ºC Máxima 31ºC

Terça-feira (27)

Mínima 13ºC Máxima 33ºC

Quarta-feira (28)

Mínima 11ºC Máxima 22ºC (Previsão de chuva)

Quinta-feira (29)

Mínima 07ºC Máxima 17ºC (Previsão de chuva)

Sexta-feira (30)

Mínima 05ºC Máxima 21ºC

Sábado (31)

Mínima 8ºC Máxima 22ºC

NEVE. De acordo com o Climatempo, o modelo Europeu de previsão do tempo traz a chance de flocos de neve e chuva congelante também no Sudeste do país. Embora as chances sejam pequenas, ela existe.