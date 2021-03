Nespresso e Correios se unem por mais pontos de coleta de cápsulas

Em linha com o compromisso global de oferecer uma solução de reciclagem para cada consumidor, a marca líder em cafés porcionados irá disponibilizar uma base para recebimento de cápsulas de café usadas em unidades dos Correios. O projeto piloto é fruto de uma parceria inédita entre as duas organizações, como parte da estratégia da Nespresso em ampliar sua capacidade de reciclagem em nível nacional. A ação começou em Fortaleza e agora segue para outros importantes mercados: São Paulo, Piracicaba e Santos, inicialmente como piloto também.

Os consumidores podem levar suas cápsulas usadas e descartá-las em local determinado dentro da unidade dos Correios, que fará a transferência do material até o Centro de Reciclagem da Nespresso, localizado na região metropolitana de São Paulo, para separar o pó de café do alumínio, sem a utilização de água. "No processo de economia circular, o alumínio é infinitamente reciclável, ou seja, ele volta para o seu ciclo de vida em formas variadas, como bicicletas e canetas. Enquanto o pó de café será compostado, se tornando adubo orgânico", explica Cecilia.

A parceria com as agências nacionais dos Correios começa como um projeto embrionário, que pretende chegar a outros lugares, na medida em que evoluir. O presidente da estatal, Floriano Peixoto, ressaltou que “os Correios estão engajados em ações que promovam a sustentabilidade, fornecendo soluções acessíveis e confiáveis para aumentar a participação da população. A empresa tem adaptado seus serviços a essas necessidades, somando atitudes empresariais e individuais que gerem valor a sociedade”.

No Brasil, a Nespresso iniciou a reciclagem em 2011 e investe mais de R$ 5 milhões de reais por ano em ações ligadas à reciclagem. Desde 2011, atua com um sistema próprio de reciclagem, responsável por separar o pó de café do alumínio em seu Centro de Reciclagem. É possível conhecer o trabalho realizado pela empresa no local por meio do tour virtual. Atualmente, a companhia possui 200 pontos de coleta espalhados pelo Brasil e tem a meta de atingir 30% de reciclagem efetiva até dezembro de 2021. Tanto as cápsulas da linha doméstica quanto da linha profissional podem ser recicladas

Correios e Nepresso – pontos de coleta



Rua Senador Alencar, 38, Centro, CEP: 60030-970, Fortaleza (CE) Agência Central de FortalezaRua Senador Alencar, 38, Centro, CEP: 60030-970, Fortaleza (CE) Agência Central de São Paulo

Praça do Correio, s/n, Centro, CEP: 01031-970, São Paulo (SP) Agência Santos

Rua Cidade de Toledo, 41, Centro, CEP: 11010-970, Santos (SP) Agência Piracicaba

Av. Armando de Salles Oliveira, 1136, Centro, CEP: 13400-97, Piracicaba (SP)

Serviço

Tour Virtual ao Centro de Reciclagem da Nespresso

Link:https://www.nespresso.com/centro-de-reciclagem/tour-virtual