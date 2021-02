Nespresso aposta no PIX para alavancar vendas

Pioneira no setor de cafés em porções individuais de alta qualidade sustentável, a Nespresso passa a adotar o PIX nas 34 Boutiques distribuídas nas principais cidades do país até o final de janeiro. Com o uso do sistema instantâneo de pagamento, a empresa busca proporcionar uma experiência completa ao cliente que vai desde a aquisição de produtos até a conclusão da compra.

“Com a iniciativa, estimamos converter até 70% de nossas vendas de débito ou dinheiro para sistema de pagamento instantâneo nos próximos anos. Antenado às tendências atuais, o consumidor Nespresso é adepto da praticidade. Como o PIX funciona por leitura de QR Code através do aplicativo do banco ou fintech, o público tem a comodidade de realizar sua compra nas Boutiques de forma descomplicada”, afirma Gabriel Nobre, Head de Finanças e Tecnologia da Nespresso Brasil, que lembra também que o sistema tem se tornado um meio de pagamento atraente e certamente irá revolucionar o Sistema Financeiro Nacional.

Além do PIX, a Nespresso aderiu recentemente ao PayPal e Pic Pay. Com grande adesão no mundo a plataforma de pagamento online tem se tornado uma outra opção para quem realiza compras pela internet. “A empresa tem avaliado também outros potenciais serviços financeiros, principalmente com os parceiros B2B, ou seja, da linha Nespresso Professional, para proporcionar maior comodidade aos nossos parceiros”, acrescenta.

Aliado à qualidade de seus produtos, a proposta da Nespresso é ofertar ao consumidor serviços personalizados que correspondam a diferentes estilos de vida e preferências de cada público.