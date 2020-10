Na região, nenhum candidato abraça Sérgio Moro

Marco do combate à corrupção desde 2013 com a Operação Lava Jato, o ex- Juiz e ex-Ministro Sérgio Moro não foi ‘abraçado’ por nenhuma das campanhas eleitorais em toda a região este ano. Bolsonaristas e petistas vêm Moro como inimigo, mas partidos mais ‘neutros’ parecem não ter se atentado para a força que ele teria junto ao eleitorado.

BOLSONARO, LULA E MORO– O presidente Bolsonaro chegou a ter disputa por apoiadores disputando seu nome, mas o PSL, partido que o elegeu em 2018, tem candidatos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O PT tem candidatos a prefeito em Americana e Nova Odessa. Cobiçado por Podemos e DEM, Moro não tem seu nome lembrado por nenhum candidato a prefeito ou a vereador na campanha até agora.

FALA CAROL MOURA– Vereadora que renunciou ao mandato este ano em Nova Odessa, Carol Moura/Podemos, era uma das principais defensoras de Moro na região. Ela comentou a falta de candidatos ‘pró Moro’ com um misto de estranheza e espanto. “A Lava Jato e Sérgio Moro são grandes marcos da história do Brasil e acho estranho ninguém, nenhum candidato, estar esperneando em defesa de Moro e da Lava Jato. Parece até que ficaram para a história, depois de tudo o que foi feito”, afirmou.