Nenê tenta colar em Bolsonaro para dar a volta por cima

Ex-vereador em Nova Odessa, Angelo Roberto Réstio (o Nenê Réstio) tem se posicionado a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos últimos tempos. Após uma fraca votação para vereador em 2020, Réstio parece buscar o apoio também como uma forma de ‘dar a volta por cima’ e se manter vivo no cenário político novaodessense.

Após somar mandatos de vereador, incluindo a Presidência da Câmara no biênio 2005/06, Réstio ainda foi secretário municipal de Esportes e Lazer no primeiro mandato do prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB). Mas depois, em 2017, deixou a pasta e retornou ao Poder Legislativo, pela condição de 2º suplente eleito. Entretanto, divergências teriam ocorrido com o grupo tucano.

Nas eleições municipais, Nenê Réstio chegou a ser cogitado como possível candidato a vice-prefeito de Nivaldo Luis Rodrigues, o Dr. Nivaldo (Cidadania), que teve a candidatura impugnada e acabou apoiando o adversário – eleito – Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD). Então concorreu a vereador pelo Cidadania e foi apenas o 25º no geral , com 345 votos, ficando longe de uma cadeira na Casa de Leis.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Nenê Réstio tem feito duros ataques ao governador João Doria (PSDB). Ao longo do ano passado, e agora também, se posiciona contra o fechamento de comércios e restrições de atividades econômicas. Critica o tucano e se mostra alinhado com a narrativa dos bolsonaristas de que o Governo Federal enviou bilhões de reais aos Estados.

Réstio chegou a publicar em seu Facebook ataques duros contra Doria, chamando-o de “Zé Arruela (sic)” e que ainda o queria ver preso. No último dia 21 publicou foto com o presidente Jair Bolsonaro, trazendo mensagem de parabéns pelo aniversário. E em outras postagens, chegou a afirmar: “Tamo junto presidente Bolsonaro”.