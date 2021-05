Nelson Sargento: “Agoniza mas não morre”, música mais tocada e gravada

Um dos ícones da música brasileira, o cantor, compositor e presidente de honra da Mangueira, Nelson Sargento, nos deixou aos 96 anos, nesta quinta-feira, dia 27 de maio, vítima da Covid-19. Uma das canções marcantes da carreira do sambista foi “Agoniza mas não morre”. Essa foi a música mais gravada por outros intérpretes e a mais tocada de autoria do artista nos últimos cinco anos, de acordo com um levantamento feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) em sua homenagem.

O estudo aponta que, no top 5 das músicas de autoria de Nelson Sargento mais tocadas nos últimos anos, também estão “Encanto da paisagem”, “Falso amor sincero”, “De boteco em boteco” e “Triângulo amoroso”.

Com um repertório que marcou a história da música brasileira, Nelson Sargento conta com 99 obras musicais e 262 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. O artista era filiado há mais de 20 anos à Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes), uma das associações de música, que administram o Ecad.

“Estamos extremamente comovidos com a partida de Nelson Sargento. Além de toda a importância para a música e cultura brasileira, fazia parte da família Abramus e estava conosco há mais de 20 anos. Nelson Sargento deixa um legado inesgotável e admiração de todos nós”, disse o diretor geral da Abramus, Roberto Mello.

A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas, nos últimos cinco anos, é proveniente dos segmentos de Show, Música ao vivo e Tvs, que correspondem a mais de 85% do que é destinado a ele. Seus herdeiros passarão a receber os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).