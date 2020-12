Negroni Milanese. Destilado presente de fim de ano

Produzido através da mistura de Gin, Vermouth e Bitter descansados em barricas de carvalho “port wine casc” e de cor intensa, oferece o equilíbrio perfeito da madeira com frescor e leveza, o que torna o sabor do Negroni Milanese Riposato único.

O Negroni Milanese Riposato nasceu a partir de um hobby de um apreciador, Enrico Milanese, com diversos testes ao longo de dois anos em um barril de 5 litros na sua própria residência. No decorrer do tempo, a qualidade chegou a um patamar fazendo seus amigos e familiares incentiva-lo a produzir em escala maior e disponibilizar para outros apreciadores. Para realizar essa ideia e o hobby se inserir no mercado, se uniu a Hof Microdestilaria, uma empresa boutique, experiente e premiada no assunto de destilados. O nome do produto é uma homenagem à sua família com ascendência italiana. Tendo o mesmo berço do drink, o sobrenome caiu como uma luva.

Para quem não conhece a história desse clássico da cocktalaria. Ele nasceu em Florença, ano de 1919, o Conde Camilo Negroni em suas inúmeras visitas ao Casoni Bar, para tomar seu regular Americano (Bitter, Vermouth e água gaseificada) faz um pedido de uma bebida mais forte ao barman Fosco Scarselli que prontamente lhe atende substituindo a água gaseificada por London Dry Gin. Nascia o famoso Negroni em homenagem ao Conde.

Hof Microdestilaria é uma empresa de produção artesanal de bebidas alcoólicas de alto padrão. Todo o processo obedece a uma única regra: qualidade superior sempre. As produções de pequenos lotes são feitas em alambiques de cobre tipo “pot still”, que nos permite extrair a melhor qualidade da matéria-prima e proporcionar autenticidade em cada garrafa.

O Negroni Milanese Riposato é uma bebida pronta para consumo, basta apenas acrescentar gelo e saborear. Um ponto importante a destacar é a exclusividade de que a bebida descansa 2 meses em barrica de carvalho Francês de vinho do porto, adicionado a seus insumos de altíssima qualidade e com fórmula exclusiva, o que o torna sofisticado e equilibrado. Em sua composição leva o Gin Minna Marie, bebida premiada em 2018 com dupla medalha de ouro (Concours Mondial Bruxelles), somados aos outros ingredientes: Vermouth e Bitter, que serão logo mais lançados no mercado.

Este Lançamento vem ao mercado como um presente porque é um produto premium, com produção exclusiva. Hoje a produção é em lotes de 300 garrafas por tiragem. As garrafas são enumeradas permitindo aos fiéis amantes que tenham a sua garrafa com número desejado.

Ficha Técnica: Ingredientes: Cocktail: Gin, Vermouth e Bitter; Não contém glúten; Graduação alcóolica: 29,5° Alc.Vol, Embalagem: 700ml

Valor – preço sugerido R$ 145 a 180,00

Pontos de Vendas: E-commerce, Supermercado Varanda Cidade Jardim e Ponte cidade Jardim .

Endereço da empresa: Rodovia Joaquim Alexandre Zocchio, s/n, Km 04 – Serra de Cima, Serra Negra, SP – Brasil – Telefone:11 9.8281-0776

Onde encontrar: https://loja. microdestilariahof.com.br/ produto/cocktail-alcoolico- negroni-milanese-riposato/