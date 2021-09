Nego do Borel expulso da Fazenda. Acusação de estupro

A Record decidiu tirar o cantor Nego do Borel do reallity show A Fazenda. Ele foi acusado de estuprar outra participante, Dayane Mello, na madrugada deste sábado.

Nego do Borel havia se envolvido em polêmica de estupro no começo do ano, quando foi acusado de abusar da então namorada Duda Reis.

A emissora emitiu a nota que vai abaixo.

A Record TV informa que, desde a manhã deste sábado (25), trabalha na apuração criteriosa em relação aos acontecimentos desta última noite no reality ‘A Fazenda’ envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello. Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição.

Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado.