Nego Di eliminado do BBB com maior rejeição da história

Nego Di foi o terceiro brother eliminado do BBB21. O humorista deu adeus ao reality show na noite desta terça-feira (16), com 98,76% dos votos. O gaúcho saiu do confinamento com a maior taxa de rejeição da história do programa. Antes, os ex-participantes que ocupavam este posto era Aline Santos (eliminada com 95% dos votos em paredão duplo com Grazi Massafera) e Patrícia Leite (saiu do programa com 94,26%, em berlinda tripla com Caruso e Diego).

Nego Di disputou a permanência do programa Globo com Fiuk e Sarah. Eles conquistaram 0,87% e 0,37% dos votos do público, respectivamente. Foram num total de mais de 169 milhões de cliques em dois dias de votação. O humorista foi para o paredão a partir do contra golpe de Sarah Andrade, após ela ter sido indicada pela líder da semana, Karol Conká. O participante mais votado da casa, recebendo cinco votos dos colegas de confinamento, foi Fiuk.